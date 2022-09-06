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6сентября
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сегодня, 11:16 0

Андрей Разин подал в суд на семью Юрия Шатунова

Продюсер хочет отсудить права на песни «Ласкового мая»

Андрей Разин подал в суд на семью Юрия Шатунова
Фото: novochag.ru

Андрей Разин подал в суд на вдову Юрия Шатунова и его двух детей. Продюсер даже после смерти солиста «Ласкового мая» не оставляет попыток отсудить права на песни группы. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал адвокат семьи Шатунова Сергей Васильев.

Юрий Шатунов скончался от инфаркта 23 июня. Незадолго до этого певец отсудил у Андрея Разина право исполнять хиты «Ласкового мая».

Адвокат рассказал, что Разин подал кассационную жалобу по делу о правах на песни группы «Ласковый май». Теперь продюсер будет судиться с женой покойного артиста и его двумя детьми. Уже в ближайшее время состоится судебное заседание.

При этом Разин является крёстным отцом 16-летнего сына Шатунова. Васильев назвал «соболезнующего друга семьи Шатуновых господина Разина» «вот таким святошей».

Ранее продюсер заявлял, что похороны Шатунова были постановкой, а праха музыканта в России нет. Адвокат семьи певца назвал эти высказывания ложными.

Как сообщает Informing, 5 сентября сыну Юрия Шатунова исполнилось 16 лет. Разин в своих соцсетях поздравил Дэнниса и позвал его в «Ласковый май». Продюсер заявил, что им нужно держаться вместе, чтобы группа процветала, а тёмные времена закончились. Разин отметил, то давно не видел Дэнниса, но всегда будет оберегать память о его талантливом отце.

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#суды #шоу-бизнес

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