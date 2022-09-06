В России может резко возрасти смертность от COVID-19

Отмечается, что такая динамика наблюдается по всему миру. За август 2022 года от COVID-19 умерли почти 90 тысяч человек, что на 40 % больше, чем за август прошлого года.

― За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза – с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти ещё в два раза. Нужно ревакцинироваться, – добавил Александр Гинцбург.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в России достаточно вакцины от COVID-19, при необходимости производство препаратов возобновят.