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6сентября
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сегодня, 15:21 0

В России может резко возрасти смертность от COVID-19

В августе показатели увеличились втрое

В России может резко возрасти смертность от COVID-19
Фото: Амур.инфо

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что в России за последний месяц смертность от коронавирусной инфекции возросла в три раза, при этом в ближайшее время показатель может увеличиться ещё вдвое, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что такая динамика наблюдается по всему миру. За август 2022 года от COVID-19 умерли почти 90 тысяч человек, что на 40 % больше, чем за август прошлого года.

― За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза – с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти ещё в два раза. Нужно ревакцинироваться, – добавил Александр Гинцбург.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в России достаточно вакцины от COVID-19, при необходимости производство препаратов возобновят.

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#COVID 19

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