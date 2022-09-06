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6сентября
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сегодня, 14:40 0

В Благовещенск «приехал» пепино

Его сразу же ждала проверка

В Благовещенск «приехал» пепино
Фото: минтранс Амурской области

В Амурскую область из Китая через смешанный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ впервые завезли партию нового экзотического фрукта под названием «пепино».

Пепино – фрукт из Южной Америки, относится к семейству паслёновых. Его второе название – «дынная груша». Плоды пепино округлой формы, кремового или лимонного цвета с сиреневыми полосками. В разрезе он выглядит как маленькая дыня и имеет дынный аромат. Вкус может быть как очень сладким, так и, напротив, овощным, как у тыквы или огурца.

После фитосанитарного контроля завезённого груза нарушений не выявлено, вся партия передана импортёру для реализации в торговых сетях, сообщает амурское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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#Китай #сельское хозяйство #экология #юмор

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