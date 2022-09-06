В Благовещенск «приехал» пепино
Его сразу же ждала проверка
В Амурскую область из Китая через смешанный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ впервые завезли партию нового экзотического фрукта под названием «пепино».
Пепино – фрукт из Южной Америки, относится к семейству паслёновых. Его второе название – «дынная груша». Плоды пепино округлой формы, кремового или лимонного цвета с сиреневыми полосками. В разрезе он выглядит как маленькая дыня и имеет дынный аромат. Вкус может быть как очень сладким, так и, напротив, овощным, как у тыквы или огурца.
После фитосанитарного контроля завезённого груза нарушений не выявлено, вся партия передана импортёру для реализации в торговых сетях, сообщает амурское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Просмотров всего: 163
#Китай #сельское хозяйство #экология #юмор