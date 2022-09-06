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6сентября
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сегодня, 15:01 0

От укуса бешеной летучей мыши пострадала добрая благовещенка

Горожан призывают привить домашних животных от бешенства

От укуса бешеной летучей мыши пострадала добрая благовещенка
Фото: pixabay.com

В Благовещенске девушку укусила летучая мышь, зараженная бешенством, рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Как сообщается, горожанка увидела вялую и с виду нездоровую летучую мышь и решила забрать её домой, чтобы выходить. Однако беспомощный зверёк укусил девушку. Она сразу же обратилась в травмпункт. Медики, увидев животное, забили тревогу. Мышь оперативно доставили в областную ветеринарную лабораторию, где в ходе исследования выяснилось, что она заражена бешенством.

Начальник управление ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов напомнил, что животных, которые выглядят больными, вялыми, ведут себя неадекватно, ни в коем случае нельзя брать домой. Руководитель ведомства отметил, что если бы амурчанка сразу не обратилась к врачам и решила бы лечить укус дома, то всё могло кончиться трагедией.

― Каждый год мы напоминаем жителям области об элементарных правилах безопасности, но жалость иногда оказывается сильнее здравого смысла. Один из симптомов бешенства у диких животных – отсутствие страха перед человеком. Об этом необходимо помнить, – добавил Сергей Самохвалов.

Он посоветовал горожанам, которые ещё не ставили прививку от бешенства своим домашним питомцам, срочно это сделать. Вакцину ставят бесплатно. Кошкам и собакам её можно сделать на станции по борьбе с болезнями животных на улице Октябрьская, 96. Телефон для справок: 333-886.

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#животные #происшествия

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