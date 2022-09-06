Машу Распутину ограбили во время шопинга в Турции

В турецком магазине Распутина выбрала несколько понравившихся вещей и отправилась в примерочную кабинку. При этом свою сумочку певица оставила на столике в основном зале. Пока певица примеряла одежду, её сумку украли.

Очевидица произошедшего Валерия Свиридова рассказала, что Маша была в ужасе от произошедшего и очень возмущалась. Она была уверена, что в элитном магазине должны следить за порядком. Сотрудники вызвали руководство магазина, но грабителей так и не нашли.

По словам Распутиной, в сумке находилась крупная сумма денег, а также банковские карты и документы. Певица обратилась в полицию, а в самом магазине повесили объявление с просьбой вернуть хотя бы документы за вознаграждение.

Свиридова отмечает, что никогда не видела артистку такой растерянной. На сцене у неё образ сильной женщины, но после произошедшего «на ней лица не было».

Позже стало известно, что Распутиной придётся задержаться в Турции. Ограбление произошло за день до вылета певицы домой. Её муж Виктор Захаров сообщил, что сейчас Марии необходимо сделать свидетельство на возвращение в Россию.

Распутина до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Она не ожидала, что может стать жертвой ограбления в элитном магазине. Больше всего артистку беспокоит то, что теперь ей придётся восстанавливать все документы.