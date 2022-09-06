Очередное ДТП с погибшими: трагедия произошла в Октябрьском районе

Сегодня, 6 сентября, в 01:30 в Октябрьском районе произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Lite Ace Noah, сообщает Госавтоинспекция Амурской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса наехал на леерное ограждение, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, а два его пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии, их личности пока не установлены. Полицейские выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Амурской области в ДТП погибло 106 человек. Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать правила дорожного движения.