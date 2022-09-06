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6сентября
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сегодня, 10:49 0

Два уголовных дела возбудили после гибели туристов на Камчатке

Под стражу взяли руководителя фирмы и гида-инструктора

Два уголовных дела возбудили после гибели туристов на Камчатке
Фото: Светлана Митина

В рамках расследования уголовного дела по факту ЧП, произошедшего с туристами на Камчатке, сотрудники Следственного комитета арестовали руководителя фирмы и гида фирмы, которых подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества.

Напомним, что трагедия разыгралась в ходе восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе. В группу вошли десять любителей альпинизма из семи регионов России. На высоте около 4 150 метров в результате падения не менее пяти альпинистов погибли сразу, ещё четверо – позднее.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело и уже осмотрел место, откуда было начато восхождение, установил личные данные всех туристов. Стало известно, что погибшие граждане приехали на Камчатку из Москвы, Новосибирска, Гусь-Хрустального, Камня-на-Оби, Электростали, Магнитогорска.

Помимо ареста двух подозреваемых, в новосибирском туристическом агентстве «Экстрим тайм» проводятся следственные действия: обыски, изъятия документов, которые будут изучать в ходе следствия, сообщает краевое управление СК.

Тем временем губернатор Камчатского края Виктор Солодов сообщил, что спасатели, отправившиеся для эвакуации группы, уже добрались до её местонахождения.

— Спасатели дошли до высоты три тысячи триста метров. И будут заниматься спасением оставшихся в живых и эвакуацией тел погибших туристов, – сообщил Владимир Солодов агентству «Interfax».

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#Дальний Восток #закон #криминал #МЧС #происшествия #туризм

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