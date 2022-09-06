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сегодня, 11:31 0

«Дом тигра» встречает гостей Восточного экономического форума во Владивостоке

Эксклюзивное видео Амур.инфо

«Дом тигра» встречает гостей Восточного экономического форума во Владивостоке
Фото: ВЭФ-2022

Мультимедийный павильон «Дом тигра» открыл свои двери на Восточном экономическом форуме. Он посвящен II Международному форуму по сохранению редкого хищника.

Павильон возвышается на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ – 2022.

Здесь можно узнать интересные факты о редком полосатом хищнике, его эволюции, а также полюбоваться редкими кадрами мест его обитания, полученными при помощи фотоловушек.

Гостям «Дома тигра» также расскажут о причинах сокращения популяции краснокнижного хищника и о том, что предпринимается в России для его сохранения.

В рамках II Международного форума по сохранению редкого хищника обсудили механизмы защиты природного разнообразия Дальнего Востока. На форуме выступил и президент России Владимир Путин.

Видео: полпредство ДФО

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#Дальний Восток #культура

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