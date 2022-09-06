«Дом тигра» встречает гостей Восточного экономического форума во Владивостоке

Мультимедийный павильон «Дом тигра» открыл свои двери на Восточном экономическом форуме. Он посвящен II Международному форуму по сохранению редкого хищника.

Павильон возвышается на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ – 2022.

Здесь можно узнать интересные факты о редком полосатом хищнике, его эволюции, а также полюбоваться редкими кадрами мест его обитания, полученными при помощи фотоловушек.

Гостям «Дома тигра» также расскажут о причинах сокращения популяции краснокнижного хищника и о том, что предпринимается в России для его сохранения.

В рамках II Международного форума по сохранению редкого хищника обсудили механизмы защиты природного разнообразия Дальнего Востока. На форуме выступил и президент России Владимир Путин.

Видео: полпредство ДФО