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Амурчан приглашают на брусничные фестивали

Они состоятся 9 и 10 сентября

Амурчан приглашают на брусничные фестивали
Фото: телеграм-канал мэра Тында

9 сентября фестиваль запланирован в Тынде на Бамовском Арбате, а 10 сентября праздник состоится в городе Зея на площади имени Алексея Шохина.

Гостей бамовской столицы ждут брусничный забег, молодецкие забавы, костюмированное дефиле, фотозоны, фитнес-площадка и многое другое. Оргкомитет приглашает желающих поучаствовать в «Поляне мастеровых», чтобы продемонстрировать свои изделия декоративно-прикладного искусства, и в других конкурсах: «Блюда из брусники», «Брусничная фея», «Конкурс Частушек» и конкурс семей с ягодными фамилиями, сообщается в телеграм-канале мэра Тынды. В день фестиваля оргкомитет предлагает посетителям ягодный дресс-код – приходить в красной одежде.

Гостей фестиваля в Зее ждет ярмарка, где будут продавать ягоды, грибы, мёд и другие дары природы. Там же проведут мастер-классы, познавательно-развлекательную и спортивно-игровую программы.

С полным расписанием мероприятий зейского фестиваля можно ознакомиться в телеграм-канале районной администрации.

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#Зея #праздники #Тында

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