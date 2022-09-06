Амурчан приглашают на брусничные фестивали

9 сентября фестиваль запланирован в Тынде на Бамовском Арбате, а 10 сентября праздник состоится в городе Зея на площади имени Алексея Шохина.

Гостей бамовской столицы ждут брусничный забег, молодецкие забавы, костюмированное дефиле, фотозоны, фитнес-площадка и многое другое. Оргкомитет приглашает желающих поучаствовать в «Поляне мастеровых», чтобы продемонстрировать свои изделия декоративно-прикладного искусства, и в других конкурсах: «Блюда из брусники», «Брусничная фея», «Конкурс Частушек» и конкурс семей с ягодными фамилиями, сообщается в телеграм-канале мэра Тынды. В день фестиваля оргкомитет предлагает посетителям ягодный дресс-код – приходить в красной одежде.

Гостей фестиваля в Зее ждет ярмарка, где будут продавать ягоды, грибы, мёд и другие дары природы. Там же проведут мастер-классы, познавательно-развлекательную и спортивно-игровую программы.

С полным расписанием мероприятий зейского фестиваля можно ознакомиться в телеграм-канале районной администрации.