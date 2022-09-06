Корреспондент Амур.инфо прогулялся по «Улице Дальнего Востока»

Накануне на Университетской набережной ДВФУ в рамках VII Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». На ней представлены павильоны 11 регионов.

В этом году слоган выставки: «А что ты сделал для технологической победы России?». Поэтому внимание регионов акцентировано на возможностях импортозамещения и экономической независимости.

Одной из самых ярких на «Улице Дальнего Востока» стала экспозиция Амурской области.