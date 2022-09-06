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6сентября
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сегодня, 10:28 0

Корреспондент Амур.инфо прогулялся по «Улице Дальнего Востока»

Эксклюзивное видео с Русского острова

Корреспондент Амур.инфо прогулялся по «Улице Дальнего Востока»
Фото: полпредство Дальнего Востока

Накануне на Университетской набережной ДВФУ в рамках VII Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». На ней представлены павильоны 11 регионов.

В этом году слоган выставки: «А что ты сделал для технологической победы России?». Поэтому внимание регионов акцентировано на возможностях импортозамещения и экономической независимости.

Одной из самых ярких на «Улице Дальнего Востока» стала экспозиция Амурской области.

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#Дальний Восток #культура #экономика

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