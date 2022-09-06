Амурчане смогут писать чиновникам в двух соцсетях

Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» госструктуры должны будут публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.