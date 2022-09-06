Амурчане смогут писать чиновникам в двух соцсетях
Такое решение приняло правительство
Короткий список «обязательных для ведения» соцсетей опубликован в телеграм-канале Правительства РФ. Именно в указанных в нем соцсетях государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты.
Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» госструктуры должны будут публиковать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также актуальные контактные данные – адрес электронной почты и номера телефонов.
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