Жители Зеи преследовали сохатого Хаглена и танцевали Ёехорьё

Фото: архив Зейского заповедника

Игры по мотивам эвенкийской легенды «Как охотник Мани день спас» организовали специалисты Зейского заповедника совместно с ДДТ «Ровесник» в парке Зеи. За два дня в квесте приняли участие 450 человек: 300 детей и 150 взрослых из Зеи, Овсянки и Соснового Бора. Проходили квест как детские и смешанные семейные группы, так и взрослые команды, объединившие педагогов детских садов.

В ходе интерактивной игры, включавшей в себя девять этапов, участники познакомились с предметами быта оленеводов и охотников, с традиционными эвенкийскими играми, загадками и танцем Ёехорьё.

— В основу квеста легла эвенкийская легенда о том, как сохатый Хаглен украл у эвенков день, и на их землях наступила вечная ночь. А молодой и сильный эвенк Мани кинулся в погоню за Хагленом, догнал его, одолел, отобрал у него солнце и вернул его людям, – рассказывает подробности эвенкийской легенды заместитель директора Зейского заповедника по экологическому просвещению Анна Колмыкова. – А мы предложили участникам квеста побывать помощниками Мани в охоте за сохатым, укравшим солнце.

На первом этапе участники должны были собрать охотника в дорогу: в условном чуме были предметы эвенкийского быта, среди них нужно было выбрать именно те, что пригодятся Мани в его непростом путешествии. Самые смышлёные сразу выбрали лук со стрелами, маут (кожаное лассо для аркана сохатого) и лыжи. Пока участники определялись со списком, они узнали, для чего те или иные вещи использовались у эвенков.

Фото: архив Зейского заповедника

Второй этап квеста – это встреча с шаманом, который проводил с участниками обряд «добывания удачи на охоте» – «сингкэлэвун».

— Традиционно этот обряд проходил следующим образом: эвенкийский охотник должен был попасть в изображение того зверя, на которого он собрался охотится, именно из того оружия, с которым выходил на охоту, – уточняет Анна Колмыкова. – Мы решили максимально приблизить действо к традициям и предложили участникам пострелять в изображение лося из луков, правда, игрушечных с мягким наконечниками и с присосками. Эта была одна из самых оживленных площадок игры, с удовольствием учувствовали все: и мамы, и папы пытались сбить цель.

Фото: архив Зейского заповедника

На третьем этапе проходивших квест ждала сама погоня, но необычная – на лыжах. Большую часть времени в году эвенки преодолевали расстояния именно на них. Участникам на старте демонстрировали настоящие эвенкийские лыжи, рассказывали, как и из чего их изготавливали, а на сам этап отправляли уже в спортивных лыжах, что совершенно не убавляло удовольствия от состязания.

Фото: архив Зейского заповедника

На четвертом этапе, по легенде квеста, Мани с помощниками добирались до стойбища оленеводов, которые просили охотника о помощи: перегнать оленей с одного пастбища на другое.

— Эвенки постоянно кочуют с оленями, потому что ягель, основной корм северного домашнего оленя, растет очень-очень медленно, поэтому они постоянно в дороге, чтобы и олени были сыты, и чтобы пастбища успевали восстанавливаться, – уточняет организатор игры Анна Колмыкова. – По задумке нашего квеста, Мани помогал перегнать оленей на очередное пастбище, спасая их от волков, которых изображали волонтеры.

За «спасение» оленей старейшина стойбища, а точнее ответственный за этот этап ведущий, отдавал помощникам Мани в дар оленя, которого нужно было еще заарканить. Здесь-то и понадобилось то самое кожаное лассо или маут, по-эвенкийски. Его нужно было набросить на настоящие рога сохатого. Состязание на ловкость, меткость и точность тоже проходило оживленно и с азартом. Ни один олень в игре не пострадал, рога были уже сами по себе, сброшенные животным задолго до квеста.

Фото: архив Зейского заповедника

На стойбище охотник познакомился с дочерью старейшины, красавицей Асаткан, а она, желая герою удачи в его нелегком деле, изготовила ему оберег на удачу. Как рассказали организаторы квеста, один из самых известных оберегов у эвенков изображает солнце и называет «дальчакан». По форме он круглый, выполнялся из подшейного белого ворса оленя, расшивался бисером.

Фото: архив Зейского заповедника

— Чтобы наши обереги пригодились их авторам в дальнейшем, мы предложили их делать на светоотражающей ленте и использовать на рюкзаках, одежде или как брелки, – делится задумкой организатор. – Это была удачная идея Татьяны Бородиной, педагога «Ровесника», которую ребята воплощали с удовольствием. Сама подвеска представляла собой белый меховой кружочек, который участники украшали бусинами и пайетками. Так оберег действительно послужит с целью уберечь ребят в темное время суток на дороге, ведь он на светоотражающей ленте.

Еще одним этапом было установление следа лося среди множества других «отпечатков» лап и копыт хищников – навык, крайне необходимый настоящему охотнику. Участники не просто распознавали заветный след, но и распутывали целые «следовые дорожки» и устанавливали направление движения сохатого Хаглена.

Фото: архив Зейского заповедника

Финальная битва с укравшим эвенкийское солнце оленем была интеллектуальной: участники разгадывали тематические загадки. Если команде удавалось ответить на все вопросы хитрого Хаглена, то он возвращал им мешок с украденным солнцем. На последнем девятом этапе участники отмечали победу традиционным эвенкийским танцем Ёехорьё, которым этнические племена испокон веков прославляют солнце.

Фото: архив Зейского заповедника

Этот квест пришелся по душе всем участникам, вызвав у малышей восторг, а у взрослых настоящий интерес к традициям и обычаям коренного амурского этноса.

— Сегодня одна из задач, которые появились у нашего учреждения с появлением в его составе Токинско-Станового национального парка – это сохранение оленеводства, как традиционного образа жизни эвенков, – комментирует заместитель директора Зейского заповедника Анна Колмыкова. – В нашем квесте мы постарались в игровой форме рассказать детям и взрослым о неповторимой культуре и традициях этого народа. Бесценный вклад в консультациях при подготовке к мероприятию внесла Елена Григорьевна Колесова, одна из старейшин рода Бута, потомков легендарного Улукиткана.

Участники квеста благодарили организаторов теплыми словами.

— Спасибо большое организаторам квеста! Замечательное мероприятие в прекрасном месте! Понравился выбранный сюжет, задумка необычная. Квест получился, прежде всего познавательным, за час ребята так много узнали о жизни, быте эвенков, их традициях. На каждой станции интересные задания. Дети в восторге, да и взрослые тоже! Только положительные эмоции от доброжелательной атмосферы, заданий, командной работы. Получилось целое приключение! – поделилась впечатлениями Марина Перова, мама одной из участниц из школы № 5 города Зеи.

Теплый отзыв оставил и коллектив команды детского сада № 4: «Грандиозное спортивно-познавательное мероприятие подготовили сотрудники заповедника для жителей нашего города. Квест- игра «Как охотник Мани солнце спасал» надолго запомнится и детям, и взрослым. Самые великолепные впечатления остались у нас. Спасибо за популяризацию эвенкийской культуры с помощью новых, интересных находок и методов!!!».