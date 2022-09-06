Второе место на крупных соревнованиях по картингу заняла амурчанка

Фото: Екатерина Ласая

В Дальневосточном Кубке по картингу принимали участие два амурских спортсмена: Юлия Носова и Владислав Рябов.

По словам Юлии Носовой, эта трасса одна из лучших в стране. Ей есть с чем сравнивать, ведь она с детства профессионально занимается картингом и принимает участие в соревнованиях по всей России. Откуда привозит домой многочисленные награды.

Фото: Екатерина Ласая

— Эта гонка была очень важной как для меня, так и для моих соперников, это был последний этап кубка ДФО. На нем решалось чемпионство по итогам всех пяти этапов этого года. Напряжения добавлял и приближающийся конец летнего сезона. В моем классе Rotax Max в первом заезде борьба закончилась для меня столкновением. При неудачной попытке обгона мой соперник допустил контакт, заехав своим картингом под мой и тем самым спровоцировав мой подлет вверх. Из-за этого я проиграла много позиций, которые отыгрывала уже во втором заезде, как итог – второе место, – рассказала Юлия Носова.

Еще один спортсмен, представивший Приамурье на соревнованиях, – девятилетний Владислав Рябов. Он приехал на гонку со всей семьей. Две недели восемь человек провели в напряжении на тренировочном треке, видя, как Влад стирает очередной комплект новенькой резины. Приезжим гостям разрешили прямо на Примринге установить палатку, в ней разместился бокс для ремонта и обслуживания картинга.

Фото: Екатерина Ласая

— Сын с шести лет занимается картингом. Самым призовым был 2020 год. В этом году тоже заняли призовое место, но на гонке в Хабаровске. На этой гонке мы показывали хороший результат, Владислав ехал третьим, но из-за неудачного обгона его карт развернуло, и он потерял позицию. Мы не отчаиваемся, это спорт. Следующая гонка, на которую планируем поехать, пройдет в Хабаровске 18 сентября, – поделился главный болельщик и отец юного картингиста Вадим Рябов.

Кстати, номер «67» на картинге Влада не случайное число, это месяц и день рождения спортсмена.

Фото: Екатерина Ласая