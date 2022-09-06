Приоткрываем занавес: что ждет поклонников фестиваля «Амурская осень»?

11 сентября в Приамурье наступит «Амурская осень». В двадцатый, юбилейный, раз в областной столице засияют самые яркие звезды. У Амур.инфо появилась возможность приоткрыть занавес фестиваля кино и театра «Амурская осень» и побеседовать с его президентом Сергеем Новожиловым.

— Сергей Владимирович, здравствуйте. Начнем с масштабов мероприятия. Насколько грандиозной будет юбилейная программа фестиваля? Какие нас ждут фильмы, спектакли?

— Мне кажется, все будет действительно грандиозно, поскольку в этом году, к двадцатилетию «Амурской осени», приурочены гастроли Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, отметившего в прошлом году свой столетний юбилей. Я очень рад, что благодаря Кириллу Игоревичу Кроку нам удастся привезти в Благовещенск восемь спектаклей, которые будут сыграны каждый по два раза на сценах Общественно-культурного центра и драматического театра. Это грандиозное событие.

Здесь будут находиться 180 человек, включая самых ярких звезд театра. Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков, Нонна Гришаева и многие другие будут участвовать в «Амурской осени». Грядет отличная программа! Рассказывать все секреты не буду.

Расскажу о кино, поскольку у нас все-таки фестиваль кино и театра. На протяжении нескольких лет у нас в конкурсе идут премьеры. Я хочу поблагодарить Александру Жукову, нашего программного директора, которой удается собрать интересные премьерные фильмы на конкурсах как полного, так и короткого метра.

— А тематика у них какая?

— Совершенно разная тематика. И я очень рад, что некоторые картины прибудут на фестиваль прямо, как это называется, «с колес», как фильм Георгия Шенгелии, нашего известного режиссера. Участвуют известные мастера и в коротком метре, например, Резо Гигинеишвили представил короткий метр, хотя он давно снимает полнометражные картины.

Есть Полина Ольденбург и Катя Устюгова, которые представили свои короткометражки, – наши верные старые друзья.

Впервые посетит «Амурскую осень» режиссер Рауф Кубаев.

В конкурсе антрепризы у нас девять спектаклей. Мы сохраняем формат конкурса, несмотря на масштабные гастроли театра имени Вахтангова, и эти спектакли пройдут в филармонии, где мы сейчас с вами находимся, и на новой для нас площадке – арт-галерее Пушкарев. На этой площадке у нас будут проходить шесть событий: три конкурсных спектакля малой формы, плюс моно-вечера Алены Биккуловой «Эдит Пиаф: жизнь в розовом цвете», «Эпоха «Окуджава» Олега Харитонова, Антон Лаврентьев представит свой вечер под названием «Ловец Снов». И это только малая часть мероприятий.

— Какие еще предполагаются площадки?

— Общественно-культурный центр, Драматический театр, Амурский областной дом народного творчества, который располагается в ДК Профсоюзов, – здесь пройдут все конкурсные показы фильмов.

— А по какому принципу выбираются площадки для фестиваля?

— В Благовещенске мы собрали все площадки, которые нам подходят для показов спектаклей и кино: театр, ОКЦ, филармония – давние наши площадки, где мы работаем, потому что только на них можно показывать спектакли.

Кстати, открытие и закрытие фестиваля у нас возвращаются спустя большое количество времени. Они пройдут в филармонии, где мы начинали «Амурскую осень».

— Планируются творческие встречи?

— Да, предполагаются мастер-классы. Но необычные. Вахтанг Хурцилава даст мастер-классы по пластике для ансамбля «Максимум», а Елена Борзова будет заниматься постановкой детского спектакля. Сейчас активно развиваются школьные театры и при содействии Министерства образования под занавес фестиваля «Амурская осень», 17 сентября, должен появиться детский спектакль. Работа над ним шла летом. Елена Борзова отсмотрела талантливых ребят и, я думаю, это будет интересно.

Появится еще один новый конкурс: конкурс незавершенных проектов, короткометражных картин, которые представят авторы. Будет отдельное жюри, четвертое, которое будет эти работы рассматривать, оценивать, и, возможно, это даст кому-то толчок для завершения фильма.

И, конечно, у нас пройдет большой круглый стол по фестивальному движению, а 17 сентября состоится юбилейный вечер в «Островах», у нашего давнего партнера Александра Яковлевича Федорчука.

— Выезды за пределы Благовещенска есть в планах?

— Поездки по области – неотъемлемая часть нашей программы. В районах также пройдут и спектакли, и концерты. Спасибо «Сибур», нашему главному партнеру, благодаря компании мы дадим большой концерт в городе Свободный.

Программа огромная, и это только в Благовещенске, а ведь у нас еще будет пролог в Хабаровском крае.

— Познакомьте нас с жюри фестиваля. Кто эти люди?

— Александр Котт, наш известный режиссер, он возглавляет жюри конкурса полного метра. В составе жюри не менее известный оператор Мария Соловьева, актеры Ксения Щербакова и Юрий Тарасов, киновед и кинокритик Вадим Рутковский.

Конкурс короткого метра возглавляет писатель и сценарист Андрей Геласимов, в составе жюри продюсер Елена Калинина, актер и режиссер Степан Азарян.

Конкурс антрепризы возглавляет известный телевизионный ведущий и режиссер Андрей Максимов, в составе жюри Яна Поплавская и Юрий Буторин.

Вот такая у нас команда. Конкурс незавершенных проектов пусть будет в секрете.

— Среди гостей фестиваля будет больше старожилов или дебютантов?

— Есть и дебютанты, есть те, кто принимал участие в первых фестивалях – это Аристарх Ливанов, Александр Пашутин, Юрий Назаров. Но в подавляющем большинстве это новые имена молодых талантливых ребят, которых зрители увидят на открытии и закрытии, во время поездок концертных бригад.

— Сколько в целом будет гостей?

— Вместе с театром имени Вахтангова где-то порядка 380 человек.

— Где они разместятся?

— Гости будут жить в гостинице «Зея», в которой мы начинали наш фестиваль. А участники театра имени Вахтангова будут жить в гостинице «Mercure».

— А чем будем удивлять гостей? Поездка в Китай снова отменяется?

— Мы и не удивляли никого поездкой в Китай. Участники короткого метра небольшой делегацией выезжали. Конечно, жаль, что нет возможности пообщаться с китайскими кинематографистами, но, я надеюсь, что когда-нибудь пандемия закончится. Но для нас все-таки основное – это проведение фестиваля в Благовещенске.

— Где можно познакомиться с программой фестиваля?

— Программа опубликована на сайте областной филармонии и на сайте «Амурской осени». С ней можно познакомиться уже сейчас.

— Спасибо, Сергей Владимирович, за прекрасную беседу и желаю, чтобы эта «Амурская осень» стала самой яркой в истории фестиваля.