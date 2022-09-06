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6сентября
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сегодня, 09:24 0

Каждый третий работающий благовещенец планирует взять отпуск осенью

И поехать на берег Черного моря, в Москву или Санкт-Петербург

Каждый третий работающий благовещенец планирует взять отпуск осенью
Фото: Амур.инфо

Опрос провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob». В нём приняли участие работающие экономически активные жители города. Как оказалось, самые популярные туристические направления для отдыха осенью у жителей Благовещенска: Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва.

Один из трех трудоустроенных жителей Благовещенска планирует пойти в отпуск этой осенью, но планы у всех на него разные. 14 % проведут отпуск дома, 7 % отправятся на дачу, 11 % планируют поездку по России и ещё 2 % отдохнут за границей.

Среди родных локаций респонденты чаще всего выбирают Черноморское побережье, Москву, Санкт-Петербург и Казань, Калининградскую область, а также города Золотого кольца, Северный Кавказ и Карелию. Среди «заморских» мест лидируют: Турция, Египет и Грузия.

55 % жителей Благовещенска не планируют брать отпуск на осень.

В первую очередь отпуск зависит от дохода. Так, путешествовать по России во время своего отпуска чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, это 13 % опрошенных. Заграничный отпуск этой осенью чаще всего планируют благовещенцы с доходом от 80 тысяч рублей, таковых 6 %.

По сравнению с 2020 годом респонденты стали чаще выбирать для осеннего отдыха регионы России: 10 % сейчас, 7 % два года назад.

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#отдых #туризм

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