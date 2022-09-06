«Крестного отца» россияне любят больше, чем «Бригаду» и «Спрут»

Любимыми фильмами и сериалами о мафии 15 % россиян назвали «Крестного отца». Второе место поделили «Бригада», «Острые козырьки» и «Клан Сопрано» – по 5 %. Третье место занял итальянский сериал «Спрут», за него проголосовали 4 % опрошенных. 2 % респондентов признались, что их любимые кинофильмы о мафии это «Однажды в Америке», «Бандитский Петербург» и «Легенда». У каждого шестого участника опроса нет любимых фильмов и сериалов о мафии.

Также участники опроса выделили такие картины как «Брат», «Бриллиантовая рука», «Бумер», «Винченцо», «Во все тяжкие», «Гангстер», «Гоморра», «Джентльмены», «Джонни Д.».

Мужчины выделяли чаще «Крестного отца», «Бригаду» и «Клан Сопрано». «Острые козырьки», «Спрут» и «Бандитский Петербург» в одинаковой степени нравятся представителям обоих полов. Женщины в большинстве случаев затруднялись назвать любимые фильмы о мафии, объясняя это тем, что не являются фанатами подобного жанра.