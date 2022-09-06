Наши на Украине: старший лейтенант Александр Кичигин

Лейтенант Александр Александрович Кичигин служит в подразделении связи 35 армии, постоянно дислоцированном в Белогорске. В командировке в зоне СВО Александр Кичигин со своим подразделением в круглосуточном режиме занимается обеспечением всех видов связи между командованием и наступающими частями.

Однажды для того, чтобы восстановить работу спутниковой линии связи, лейтенанту Кичигину пришлось удалённо, на расстоянии, принимать участие в устранении проблем с оборудованием, которое после ремонта и настройки всё-таки удалось запустить.

Отвечая за срочную передачу важных данных, Александр Кичигин лично транслировал вышестоящим штабам изображения с беспилотных летательных аппаратов, что всегда позволяло быстро оценить обстановку и принять решение на поражение целей, сообщает Амурский областной военный комиссариат.

За образцовое несение службы, существенную помощь командованию и беспроблемную эксплуатацию техники в условиях боевых действий командир взвода связи Александр Кичигин получил медаль «За отвагу».