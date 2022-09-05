Долгожданный путепровод в Новобурейском построят в 2024 году

5 сентября, в первый день работы ВЭФ – 2022, правительство Амурской области и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили концессионное соглашение о строительстве путепровода в посёлке Новобурейский.

Планируется, что путепровод протяжённостью более трёх километров позволит автомобилистам безопасно и быстро пересекать загруженную железнодорожную магистраль. Стоимость реализации проекта – 2,5 миллиарда рублей, сообщает минэкономразвития Амурской области.

— Мы неоднократно поднимали на федеральном уровне проблему того, что наземные переезды через Транссибирскую магистраль опасны. Направили в Росавтодор предложения по строительству 11 путепроводов в области, десять из которых будут проходить над Транссибом. В приоритете путепроводы в Серышево, Завитинске и Новобурейском. Опыт подрядчика и поддержка федеральных властей позволят построить путепровод в посёлке Новобурейский в короткие сроки – он должен быть готов уже в 2024 году, – сказал Василий Орлов.