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5 сентября 2022, 18:33 0

Долгожданный путепровод в Новобурейском построят в 2024 году

На ВЭФ – 2022 подписали концессионное соглашение

Долгожданный путепровод в Новобурейском построят в 2024 году
Фото: министерство экономического развития и внешних связей Амурской области

5 сентября, в первый день работы ВЭФ – 2022, правительство Амурской области и «Бамтоннельстрой-Мост» заключили концессионное соглашение о строительстве путепровода в посёлке Новобурейский.

Планируется, что путепровод протяжённостью более трёх километров позволит автомобилистам безопасно и быстро пересекать загруженную железнодорожную магистраль. Стоимость реализации проекта – 2,5 миллиарда рублей, сообщает минэкономразвития Амурской области.

— Мы неоднократно поднимали на федеральном уровне проблему того, что наземные переезды через Транссибирскую магистраль опасны. Направили в Росавтодор предложения по строительству 11 путепроводов в области, десять из которых будут проходить над Транссибом. В приоритете путепроводы в Серышево, Завитинске и Новобурейском. Опыт подрядчика и поддержка федеральных властей позволят построить путепровод в посёлке Новобурейский в короткие сроки – он должен быть готов уже в 2024 году, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #дороги #экономика #строительство

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