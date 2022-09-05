Житель Тамбовского района прятал в машине гашишное масло

Амурские полицейские совместно с сотрудниками Госавтоинспекции изъяли крупную партию гашишного масла. Владелец специфического «товара» планировал реализовать его в Благовещенске, сообщают в областном управлении МВД.

Полицейские остановили автомобиль, которым управлял 52-летний житель села Лермонтовка Тамбовского района. При досмотре машины оперативники обнаружили тайник в моторном отсеке, из которого изъяли 22 шприца с веществом темного цвета с характерным запахом. Это было гашишное масло. Масса изъятого наркотика превысила 110 граммов.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. При допросе он рассказал, что наркотик вез в Благовещенск из Тамбовского района для продажи.

Полицейскими в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает возможных соучастников преступной деятельности.