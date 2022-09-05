Анна Калашникова потеряла более миллиона рублей из-за совета бывшего мужа

Брат артистки Константин Калашников подтвердил, что с деньгами у Анны сейчас действительно трудно. Оказалось, что по совету своего гражданского мужа Ивана Семёнова артистка вложила все накопления в криптовалюту. Калашникова была уверена, что поступает правильно и сможет хорошо заработать.

По словам Константина, Семёнов является специалистом по криптовалюте. Он уверял Анну, что сейчас это лучшее вложение денег, и она от этого только выиграет. Однако крипта упала, и Калашникова потеряла уже более миллиона рублей. Брат певицы признаётся, что для неё это стало большим ударом. Теперь Анна не знает, что ей делать дальше.

В последнее время бывшего возлюбленного Калашниковой часто видят с Ольгой Бузовой. Недавно артистка даже появилась на его семейном празднике. Теперь поклонники звезды боятся, что Семёнов может и её уговорить вложить все деньги в крипту.