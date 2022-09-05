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5сентября
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сегодня, 16:13 0

Анна Калашникова потеряла более миллиона рублей из-за совета бывшего мужа

Артистка вложила все накопления в криптовалюту

Анна Калашникова потеряла более миллиона рублей из-за совета бывшего мужа
Фото: super.ru

В последнее время Анна Калашникова переживает непростые времена. Недавно артистка попала в больницу с подозрением на инсульт. В окружении Анны рассказали, что она также испытывает и серьёзные материальные трудности, которые возникли из-за бывшего гражданского мужа Ивана Семёнова, сообщает издание Prozvezd.

Брат артистки Константин Калашников подтвердил, что с деньгами у Анны сейчас действительно трудно. Оказалось, что по совету своего гражданского мужа Ивана Семёнова артистка вложила все накопления в криптовалюту. Калашникова была уверена, что поступает правильно и сможет хорошо заработать.

По словам Константина, Семёнов является специалистом по криптовалюте. Он уверял Анну, что сейчас это лучшее вложение денег, и она от этого только выиграет. Однако крипта упала, и Калашникова потеряла уже более миллиона рублей. Брат певицы признаётся, что для неё это стало большим ударом. Теперь Анна не знает, что ей делать дальше.

В последнее время бывшего возлюбленного Калашниковой часто видят с Ольгой Бузовой. Недавно артистка даже появилась на его семейном празднике. Теперь поклонники звезды боятся, что Семёнов может и её уговорить вложить все деньги в крипту.

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#финансы #шоу-бизнес

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