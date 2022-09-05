Благовещенцы смогут провести «Ночь в кедах»

«Ночь в кедах», а именно так называется новый городской спортивный проект, будет ежемесячно знакомить благовещенцев с фитнес-клубами областного центра.

Первое занятие и знакомство с проектом состоится 8 сентября в 20:00. В этот день можно будет побывать в фитнес-центре «Gold's Gym». В программу мероприятий войдут экскурсия, разминка, тренировка, розыгрыш призов от партнёров проекта. Форма одежды – спортивная, обязательно наличие сменной обуви. Для посещения бассейна понадобится шапочка, купальник, плавки и сланцы. В связи с тем, что количество мест строго ограничено, для участия необходимо заранее подать заявку на странице «ВКонтакте» городского отдела по физкультуре и спорту.

В целом проект «Ночь в кедах» призван помочь горожанам подобрать фитнес-зал для занятий, узнать о спортивных программах и познакомиться с тренерами, сообщает городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.