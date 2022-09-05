Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:29 0

Благовещенцы смогут провести «Ночь в кедах»

В рамках спортивного проекта это предлагают делать ежемесячно

Благовещенцы смогут провести «Ночь в кедах»
Фото: Телеграм-канал администрации Благовещенска

«Ночь в кедах», а именно так называется новый городской спортивный проект, будет ежемесячно знакомить благовещенцев с фитнес-клубами областного центра.

Первое занятие и знакомство с проектом состоится 8 сентября в 20:00. В этот день можно будет побывать в фитнес-центре «Gold's Gym». В программу мероприятий войдут экскурсия, разминка, тренировка, розыгрыш призов от партнёров проекта. Форма одежды – спортивная, обязательно наличие сменной обуви. Для посещения бассейна понадобится шапочка, купальник, плавки и сланцы. В связи с тем, что количество мест строго ограничено, для участия необходимо заранее подать заявку на странице «ВКонтакте» городского отдела по физкультуре и спорту.

В целом проект «Ночь в кедах» призван помочь горожанам подобрать фитнес-зал для занятий, узнать о спортивных программах и познакомиться с тренерами, сообщает городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Просмотров всего: 22

#мэрия #спорт

распечатать


Общество

В Благовещенске раскрасили поликлинику № 2
Общество

Благовещенцы всерьез опасаются нескольких перекрестков
Общество

Василий Орлов: «Строительство катка на территории АмГУ стартует в конце сентября»
Общество

В амурской столице отметили День окончания Второй мировой войны