США практически с 1991 года, с момента развала Советского Союза, строят панамериканский мир. 30 с лишним лет у Штатов ушло на то, чтобы построить империю, основанную на долларах, подкреплённую американским капиталом, грабительской политикой и штыками солдат. Но эта эпоха подходит к концу. И добили американскую империю сами американцы. Санкциями против России.

Один небольшой факт: на фоне поднявшейся волны русофобии в ангажированных западных СМИ, заявлений одиозных политиков, введения санкций против России, заморозки золотовалютных резервов государства российского и простых россиян, обычные люди в странах Запада совершенно не испытывают ненависти к России.

Скорее наоборот – стремятся преодолеть все запреты их же правительств. Как пример – визит японской и южнокорейской делегаций на Восточный экономический форум во Владивостоке.

— Гости будут. Я вообще убеждён и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку – не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов, – рассказал в интервью РИА «Новости» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Не ушли японцы и с Сахалина. Правительство в Токио по указке США ввело антироссийские санкции. Но крупные корпорации решили контактов с Россией не рвать. Японский бизнес остаётся на Дальнем Востоке.

Бунтует против однополярного мира, обустроенного Штатами, и Европа. В Нидерландах, Франции, Британии, Германии – «столпах» западного мира, ширятся протестные настроения. Люди не понимают, почему их уровень жизни должен упасть из-за санкций, и, главное, почему Запад поддерживает нацистский режим в Киеве.

Чего уж говорить о дружественных странах. В мире бурно формируются новые экономические и геополитические центры. Китай, Индия, страны Африки, большая часть Ближнего Востока, Азии, Южной Америки категорически против американской гегемонии.

Как показало последнее голосование в Генассамблее ООН (голосовали с подачи Запада и Украины за осуждение российской спецоперации), поддержка Коллективного Запада буквально за полгода упала в три раза. Теперь осуждающую Россию резолюцию подписало всего 58 стран мира. Причём 27 из них – это государства Евросоюза, включая карликовый Лихтенштейн и прибалтов.

Однополярный мир рушится не только в политическом плане. В экономическом, и это даже важнее. Санкции против России не сработали потому, что две трети стран ООН не поддержали русофобскую кампанию Запада. И Запад остался в одиночестве. Без нефти, без газа, без зерна и удобрений.

Эксперты дают разные оценки по срокам формирования нового многополярного миропорядка. Но все, как российские, так и азиатские, и западные сходятся в одном – однополярной американской гегемонии пришёл конец.