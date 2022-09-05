Жителей Благовещенска топит фекалиями

В редакцию Амур.инфо обратились жильцы многоквартирного дома на улице Ленина, 184. По их словам, в подвале лопнула труба, и теперь всё зловонное содержимое свободно растекается по подвальным помещениям.

Жильцы жалуются на вонь, антисанитарию и безразличие своей управляющей компании. По словам обратившегося, главный инженер «управляйки» в телефонном разговоре посоветовал ему для решения проблемы просто «меньше мыться».

Само собой, такой ответ и бездействие людей не устроили. Они отправили видео из подвала в чат-бот мэру города и позвонили в редакцию Амур.инфо, потому что на протяжении шести дней от коммунальщиков никаких действий так и не дождались. На данный момент дурно пахнущая история не имеет финала.

В мэрии сообщили, что запрос, отправленный в чат-бот мэра, получили.

Корреспондент Амур.инфо ожидает от городской администрации комментарий по ситуации и мерам, которые были приняты для устранения проблемы в подвале многоквартирного дома.