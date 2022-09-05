Амурчане хранили у себя дома больше трех килограммов взрывчатых веществ

В амурском управлении МВД России подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», сообщает управление МВД России по Амурской области. В период с 22 по 31 августа полицейские и росгвардейцы проверили оружие у амурчан, имеющих разрешение на его хранение, соответствие заводских номеров и соблюдение правил хранения «огнестрела».

За полторы недели у населения изъяли 49 единиц огнестрельного оружия, которые хранились с нарушениями. Кроме того, изъяли девять нелегальных «стволов», а кроме них 683 патрона, 3 230 граммов взрывчатых веществ. Полицейские установили местонахождение восьми граждан, находившихся в розыске. По итогам проверки возбудили 23 уголовных дела за незаконный оборот оружия.

К примеру, в доме жителя села Ядрино Архаринского района полицейские обнаружили и изъяли промышленно изготовленный порох массой 1 092 грамма, пригодный для производства взрыва.

Более полкилограмма такого же вещества изъяли у жителя села Озерное Серышевского района. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ.

По закону за совершение данного преступления виновные могут понести максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Чтобы избежать уголовной ответственности, предусмотренной статьями 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ, граждане могут добровольно сдать в полицию имеющиеся у них незаконно хранящиеся предметы вооружения, напоминают в областном управлении МВД. За сдачу каждого можно получить 1 500 до 8 000 рублей.