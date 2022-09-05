Часть Зеи останется без электроэнергии
Электросети будут готовить к отопительному сезону
Энергетики предупреждают жителей Зеи об отключениях электроэнергии в связи с подготовкой к отопительному сезону и производством внеплановых работ на электросетевых объектах города.
8 сентября с 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет:
- в микрорайоне Светлом, 1-8, 31-36,
- в детской поликлинике,
- в Сбербанке,
- в магазинах «Троянда», «Правильный выбор», «Центральный», «Радуга»;
- в торговых центрах «Городок», «Энергетик»;
- в гостинице;
- на почте,
- в аптеке № 26,
- в детсадах № 18 и № 12.
13 сентября с 13:00 до 17:00 отключения запланированы по адресам:
- улица Ленина, 215-227, 244-276,
- улица Комиссаровская, 33-49,
- улица Мухина, 286, 236, 347-379,
- улица 50 лет ВЛКСМ, 35-53,
- улица Богдана Хмельницкого, 61-84 (четные), 58-60 (нечетные), 45а-45г,
- улица Портовая, 3-27,
- улица Набережная, 114в-116г, 121-141(четные), 135-138, (нечетные), 117а-121,
- переулок Юннатский,
- переулок Новый, 1-7, 22-34,
- переулок Свободненский, 18/1, 18/2, 23, 31, 33, 35, 36, 2-27а,
- переулок Школьный, 67-90, 90б, 91, 91а, 93, переулок Дорожный, 280, 282,
- переулок Первомайский, 1-64,
- переулок Весенний, 1-24,
- переулок Малых, 1-21,
- переулок Амурский, 1-9;
- в магазинах «Майский», «Азалия», «Фрукты»;
Также 13 сентября без электроснабжения останутся: помещение бывшего интерната, территория ДСУ, столярка, база бывшего совхоза, водозабор на 10-ой котельной, столярная мануфактура, авторемонт, сообщают Амурские электросети ДРСК.
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