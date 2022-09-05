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5 сентября 2022, 18:12 0

Часть Зеи останется без электроэнергии

Электросети будут готовить к отопительному сезону

Часть Зеи останется без электроэнергии
Фото: Амур.инфо

Энергетики предупреждают жителей Зеи об отключениях электроэнергии в связи с подготовкой к отопительному сезону и производством внеплановых работ на электросетевых объектах города.

8 сентября с 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет:

  • в микрорайоне Светлом, 1-8, 31-36,
  • в детской поликлинике,
  • в Сбербанке,
  • в магазинах «Троянда», «Правильный выбор», «Центральный», «Радуга»;
  • в торговых центрах «Городок», «Энергетик»;
  • в гостинице;
  • на почте,
  • в аптеке № 26,
  • в детсадах № 18 и № 12.

13 сентября с 13:00 до 17:00 отключения запланированы по адресам:

  • улица Ленина, 215-227, 244-276,
  • улица Комиссаровская, 33-49,
  • улица Мухина, 286, 236, 347-379,
  • улица 50 лет ВЛКСМ, 35-53,
  • улица Богдана Хмельницкого, 61-84 (четные), 58-60 (нечетные), 45а-45г,
  • улица Портовая, 3-27,
  • улица Набережная, 114в-116г, 121-141(четные), 135-138, (нечетные), 117а-121,
  • переулок Юннатский,
  • переулок Новый, 1-7, 22-34,
  • переулок Свободненский, 18/1, 18/2, 23, 31, 33, 35, 36, 2-27а,
  • переулок Школьный, 67-90, 90б, 91, 91а, 93, переулок Дорожный, 280, 282,
  • переулок Первомайский, 1-64,
  • переулок Весенний, 1-24,
  • переулок Малых, 1-21,
  • переулок Амурский, 1-9;
  • в магазинах «Майский», «Азалия», «Фрукты»;

Также 13 сентября без электроснабжения останутся: помещение бывшего интерната, территория ДСУ, столярка, база бывшего совхоза, водозабор на 10-ой котельной, столярная мануфактура, авторемонт, сообщают Амурские электросети ДРСК.

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#ЖКХ

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