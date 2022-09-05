52-летний британский миллионер бросил семью ради украинской беженки
Хакон Оверли заявил, что по-настоящему влюбился
В Великобритании миллионер Хакон Оверли ушёл от жены к украинской беженке. Бывший глава кредитной фирмы Wonga поселил у себя дома жительницу Украины, а через несколько недель бросил жену и детей ради неё, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на газету Daily Mail.
Размер состояния 52-летнего предпринимателя Хакона Оверли составляет порядка пяти миллионов фунтов стерлингов. Вскоре после начала российской спецоперации бизнесмен приютил в своем поместье в графстве Суррей украинскую беженку. А уже через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради неё. Оверли заявил, что «по-настоящему влюбился» в украинку и теперь будет жить вместе с ней.
Британское издание сообщает, что предприниматель был одним из тех, кто активно продвигал в правительстве идею помощи украинским беженцам.
Ранее в Великобритании уже происходила подобная история. По информации СМИ, украинская беженка София Каркадым всего за 10 дней увела мужчину из семьи, которая её приютила. По словам женщины, поселившись в доме британской пары она сразу поняла, что глава семьи Тони Гарнетт несчастлив в браке. Украинка начала флиртовать с ним, у них завязались отношения. Узнав об измене мужа, британка выгнала девушку из дома, однако Тони решил уйти вместе с новой возлюбленной. Пара поселилась вместе и строит планы на будущее.
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