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5сентября
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сегодня, 15:08 0

52-летний британский миллионер бросил семью ради украинской беженки

Хакон Оверли заявил, что по-настоящему влюбился

52-летний британский миллионер бросил семью ради украинской беженки
Фото: kp.ru

В Великобритании миллионер Хакон Оверли ушёл от жены к украинской беженке. Бывший глава кредитной фирмы Wonga поселил у себя дома жительницу Украины, а через несколько недель бросил жену и детей ради неё, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на газету Daily Mail.

Размер состояния 52-летнего предпринимателя Хакона Оверли составляет порядка пяти миллионов фунтов стерлингов. Вскоре после начала российской спецоперации бизнесмен приютил в своем поместье в графстве Суррей украинскую беженку. А уже через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради неё. Оверли заявил, что «по-настоящему влюбился» в украинку и теперь будет жить вместе с ней.

Британское издание сообщает, что предприниматель был одним из тех, кто активно продвигал в правительстве идею помощи украинским беженцам.

Ранее в Великобритании уже происходила подобная история. По информации СМИ, украинская беженка София Каркадым всего за 10 дней увела мужчину из семьи, которая её приютила. По словам женщины, поселившись в доме британской пары она сразу поняла, что глава семьи Тони Гарнетт несчастлив в браке. Украинка начала флиртовать с ним, у них завязались отношения. Узнав об измене мужа, британка выгнала девушку из дома, однако Тони решил уйти вместе с новой возлюбленной. Пара поселилась вместе и строит планы на будущее.

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#жизнь #СМИ

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