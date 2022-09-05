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5сентября
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сегодня, 16:28 0

В Амурской области нашли восемь тигров

В России обитает не менее 750 особей

В Амурской области нашли восемь тигров
Фото: Александр Козлов

Центр «Амурский тигр» объявил результаты сплошного учета амурских тигров. По их информации, на территории России обитает не менее 750 тигров, включая тигрят.

Заместитель начальника охотуправления Валерий Погасиенко рассказал корреспонденту Амур.инфо, что в Амурской области насчитали восемь тигров.

«Итог 12-летней работы! Это самая настоящая победа тигра и людей! Результат упорной природоохранной работы государства, общественных и научных организаций. Четверть ареала тигра приходится на наши дальневосточные национальные парки и заповедники. И я хочу сказать большое спасибо государственным инспекторам, которые каждый день охраняют покой краснокнижного хищника!», – написал в своем телеграмм-канале Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

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#природа

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