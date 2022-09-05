В Благовещенске раскрасили поликлинику № 2
Теперь ее украшают рисунки волонтеров
В Благовещенске волонтёры культуры реализуют флагманский проект на территории детской поликлиники № 2 под названием «Рисунки на здоровье». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Цель проекта – сделать пребывание детей в больнице максимально комфортным.
В рамках проекта волонтёры культуры и участники «Большой перемены» провели арт-субботник, где рисовали граффити и убирали мусор с территории поликлиники. Кроме того, они провели мастер-класс для детей из детской клинической больницы. Дети рисовали на врачебных халатах, а затем отдали их на выставку и подарили врачам.
Фото: администрация города Благовещенска
Волонтёры выражают благодарность художнику Максиму Кузнецову-Мельникову, без которого, по их словам, не получилось бы такой креативной и творческой работы.
Проект реализуется за счёт гранта «Российского фонда культуры» и при информационной поддержке отдела по делам молодёжи и администрации города Благовещенска.
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