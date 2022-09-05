В Благовещенске раскрасили поликлинику № 2

Цель проекта – сделать пребывание детей в больнице максимально комфортным.

В рамках проекта волонтёры культуры и участники «Большой перемены» провели арт-субботник, где рисовали граффити и убирали мусор с территории поликлиники. Кроме того, они провели мастер-класс для детей из детской клинической больницы. Дети рисовали на врачебных халатах, а затем отдали их на выставку и подарили врачам.

Фото: администрация города Благовещенска

Волонтёры выражают благодарность художнику Максиму Кузнецову-Мельникову, без которого, по их словам, не получилось бы такой креативной и творческой работы.

Проект реализуется за счёт гранта «Российского фонда культуры» и при информационной поддержке отдела по делам молодёжи и администрации города Благовещенска.