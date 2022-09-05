Певица Валерия рассказала об издевательствах бывшего мужа Александра Шульгина

Валерия вышла замуж за продюсера Александра Шульгина в 1993 году. В браке с ним она стала популярна, родила троих детей и казалась очень счастливым человеком. Однако позже стало известно, что в звёздной семье происходило страшное.

После развода с Шульгиным Валерия призналась, что муж издевался над ней, применял физическую силу и всячески унижал. В эфире шоу «Крупным планом» на RuTube она назвала чудом то, что осталась жива и не пострадала. По словам певицы, её 10 лет «испытывали на прочность и держали под контролем».

Валерия держала всё в себе и старалась справиться сама. Она скрывала от детей, что ей так невыносимо плохо. Именно трое наследников стали для артистки спасательным кругом, который помогал ей держаться на плаву. По словам певицы, она старалась забывать все негативные эмоции, когда муж уходил за порог.

В 2002 году Валерия развелась с Шульгиным. Когда вскрылась страшная правда о её браке, артистка была раздавлена и унижена. Ей потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя и снова начать жить нормальной жизнью.

После тяжёлого опыта отношений на пути певицы встретился продюсер Иосиф Пригожин, который помог ей избавиться от тени прошлого. В 2004 году они сыграли свадьбу и с тех пор живут душа в душу. Валерия признаётся, что они с супругом всегда находят общий язык и умеют договариваться. По словам певицы, они не просто пара, но и лучшие друзья.