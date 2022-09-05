В микрорайоне «Северный» Благовещенска построят школу и три детских сада

На ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с руководством компании «ПИК» проект первой очереди комплексной застройки «Северного жилого района», включающий возведение 178 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.

Первый заместитель генерального директора «ПИК» Иван Поландов рассказал, что они определили сроки строительства инженерной инфраструктуры пропорционально объемам вводимого жилья, нашли взаимопонимание по срокам строительства социальной инфраструктуры. Проектом предусмотрено строительство школы и трех детских садов.

Сейчас стороны готовятся заключить договор аренды земельных участков.

Фото: правительство Амурской области

— Мы предоставляем застройщику земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур и компенсируем часть затрат на технологическое присоединение к сетям. Компании, получающие льготы от правительства области, в свою очередь, предоставят нам часть новых квартир. Их получат дети-сироты и люди, ожидающие переселения из аварийного жилья, – отметил Василий Орлов.