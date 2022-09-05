В Амурской области построят солнечный парк

Солнечным парком в регионе займется компания «ЭкоЭнерджи Групп». Она является экспертом по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной генерации. Трёхстороннее соглашение об этом подписали с Агентством Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорацией по развитию Дальнего Востока на ВЭФ – 2022, сообщает инвестиционный портал Приамурья.

По условиям соглашения компания-подрядчик создаст дочернюю компанию в Благовещенске, которая займется реализацией проектов возобновляемой энергетики не только в Приамурье, но и в целом на Дальнем Востоке.

«Это экологически направленная инициатива по создаю чистой энергии. На данный момент мы совместно с компанией работаем над проектом крупнейшей в регионе солнечной электростанции. На площади 60 гектаров возле сел Ровное и Волково инвестор построит два объекта мощностью 27,6 мегаватта. Это позволит к 2024 году обеспечить ТОР «Приамурская» необходимой электроэнергией», – рассказала директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

Фото: инвестиционный портал Амурской области

«На территории нашего региона высокий уровень инсоляции, если сказать проще – активное солнце. Это хорошо для реализации проектов возобновляемых источников энергии, в частности для строительства солнечных парков. Скоро такой появится в Амурской области. Он станет источником питания для новых проектов в сфере логистики и поможет закрепить лидерство нашего региона по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке», – объяснил Василий Орлов.

Благодаря созданию нового солнечного парка Амурская область станет одним из лидеров по выработке «зелёной» электроэнергии на Дальнем Востоке.