Тайное стало явным: амурчанин получил срок за спрятанные наркотики

Благовещенец, изготавливавший и прятавший наркотики в тайниках, отправился в колонию прямо из зала суда.

Как сообщает Благовещенский городской суд, житель областной столицы решил заняться изготовлением наркотиков ещё в сентябре 2018 года. Для изготовления гашишного масла ему понадобилось сырье. Его мужчина нарвал в селе Михайловка Благовещенского района. После чего изготовил масло каннабиса массой около 9,7 грамма, которое поместил в одноразовые медицинские шприцы.

Наркотик амурчанин спрятал в тайник под своим домом, а в 2019 году сбыл двум благовещенцам По этому поводу было возбуждено два уголовных дела. Еще одно дело против него возбудили за то, что амурчанин работал над изготовлением масла каннабиса с группой лиц. Отдельные уголовные дела завели в отношении трех человек.

Когда сырье закончилось, амурчанин вновь отправился за ним в Михайловку. Собрал коноплю, изготовил масло и нашел для него новый тайник – в печи. Ещё одну партию мужчина спрятал в старый тайник. Но полиция все равно смогла вычислить преступника и в 2020 году нашла все искусно спрятанные наркотики. Сам же мужчина решил сотрудничать со следствием, дал признательные показания и рассказал всю историю своего «бизнеса».

Смягчающим обстоятельством стал и тот факт, что мужчина воспитывал несовершеннолетнего ребенка-инвалида. У него на иждивении также находилась сожительница и престарелая мать. Но даже при этом избежать уголовного наказания ему не удалось. Любителя готовить наркотики и прятать их «по углам» на семь лет оправили в колонию строго режима.