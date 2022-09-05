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Ксению Бородину раскритиковали за онлайн-курс о разводе

Поклонники Бородиной внесли её в список «инфоцыганок»

Ксению Бородину раскритиковали за онлайн-курс о разводе
Фото: life.ru

Многие звёзды шоу-бизнеса часто создают свои курсы, которые продают подписчикам. Теперь этот список пополнила и Ксения Бородина. Телеведущая запускает онлайн-курс о том, как пережить развод. В своём блоге она написала откровенный пост о том, почему её опыт может быть полезен другим женщинам, сообщает Teleprogramma.pro.

В своём Телеграм-канале Бородина честно призналась, что не является психологом и специалистом по отношениям. Тем не менее, она уже двадцать лет помогает людям решать их ситуации.

По словам Ксении, она пережила два тяжёлых развода и может поделиться своим опытом. Покупателям своего курса телеведущая готова рассказать, «как расстаться бережно к себе и детям».

39-летняя Бородина призналась, что к созданию курса её подтолкнули истории её подписчиц и героинь передач. Свой личный опыт она назвала «подорожником», который переживающая развод женщина сможет приложить к своей ране.

Телеведущая отметила, что в трудный период многие женщины лишены поддержки близких и не имеют возможности обратиться к хорошим специалистам. Ксения хочет поделиться личным опытом, чтобы попавшие в ловушку собственного брака не чувствовали себя одинокими.

Однако многие подписчики Бородиной негативно восприняли её предложение. Они признались, что не ожидали такого от ведущей и назвали «ещё одной инфоцыганкой» и «второй Блиновской». Возмущённые поклонники советуют не тратить деньги на курс Ксении, а рекомендуют обратиться к квалифицированному психологу.

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#соцсети #шоу-бизнес

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