Ксению Бородину раскритиковали за онлайн-курс о разводе

В своём Телеграм-канале Бородина честно призналась, что не является психологом и специалистом по отношениям. Тем не менее, она уже двадцать лет помогает людям решать их ситуации.

По словам Ксении, она пережила два тяжёлых развода и может поделиться своим опытом. Покупателям своего курса телеведущая готова рассказать, «как расстаться бережно к себе и детям».

39-летняя Бородина призналась, что к созданию курса её подтолкнули истории её подписчиц и героинь передач. Свой личный опыт она назвала «подорожником», который переживающая развод женщина сможет приложить к своей ране.

Телеведущая отметила, что в трудный период многие женщины лишены поддержки близких и не имеют возможности обратиться к хорошим специалистам. Ксения хочет поделиться личным опытом, чтобы попавшие в ловушку собственного брака не чувствовали себя одинокими.

Однако многие подписчики Бородиной негативно восприняли её предложение. Они признались, что не ожидали такого от ведущей и назвали «ещё одной инфоцыганкой» и «второй Блиновской». Возмущённые поклонники советуют не тратить деньги на курс Ксении, а рекомендуют обратиться к квалифицированному психологу.