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5сентября
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сегодня, 14:18 0

Амурчанка украла у работодателя миллион

Дело злоумышленницы рассмотрели в суде

Амурчанка украла у работодателя миллион
Фото: Амур.инфо

Работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя, осужденная перевела с его расчетного счета на расчетные счета своих знакомых (под видом заработной платы) более миллиона рублей.

Сделала она это не за один день. Хищения начались с января и продолжались по сентябрь 2020 года. Деньгами осужденная распоряжалась по своему усмотрению.

По сообщению прокуратуры Амурской области, благовещенка признана виновной в совершении хищения чужого имущества, вверенного ей, в особо крупном размере.

Благовещенский городской суд с учетом данных о личности подсудимой и обстоятельств, смягчающих наказание, приговорил жительницу областного центра к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также взыскал с виновной сумму причиненного ущерба – более одного миллиона рублей. В тюрьму она отправилась из зала суда.

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#криминал #происшествия #суды

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