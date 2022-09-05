Во Владивостоке погасили марку, посвященную амурскому тигру

5 сентября, в стартовый день работы ВЭФ – 2022, на площадке выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась торжественная церемония гашения почтовой продукции, посвященной II Международному форуму по сохранению тигра и Году тигра, сообщает пресс-служба полпредства ДФО.

Участники церемонии гашения расписались на почтовых конвертах и с этого момента марка и почтовый конверт «II Международный форум по сохранению тигра» вошли в почтовое обращение.

На знаке почтовой оплаты изображен амурский тигр. Автор этой иллюстрации – Сергей Ульяновский. Марку выпустили 176-тысячным тиражом. Она доступна в отделениях Почты России с сегодняшнего дня. Специально для этой церемонии изготовили штемпель первого дня с фиксированной датой. Он использовался для гашения только в день выхода марки.

Фото: Амур.инфо

— Восстановление и сохранение популяции тигров – задача для всех стран, где обитает хищник. На Дальнем Востоке России уже живет несколько сотен амурских тигров, и это самая настоящая победа хозяина тайги и людей. Письма с почтовой маркой в честь этого события получат в самых разных частях света. Амурский тигр – один из символов России, мы его бережем и о нем заботимся, вот что несет в мир наша марка, – прокомментировал глава минприроды России Александр Козлов.

Кроме России, марку, посвященную II Международному форуму по сохранению тигра, выпустили и другие страны ареала полосатого хищника: Королевство Камбоджа, КНР, КНДР, Малайзия, Социалистическая Республика Вьетнам, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Союз Мьянма, Республика Индия, Республика Индонезия.

Участников II Международного форума по сохранению тигра поприветствовал Владимир Путин.

— Особую значимость приобретает задача укрепления международного сотрудничества, обмен опытом с теми, кто в деле сохранения тигра добился успеха. С удовольствием отмечу достижения коллег из Индии, Непала, Бутана, Китая, где популяции большой дикой кошки уверенно растут. Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750. Это результат системных мер, реализованных на государственном уровне, но прежде всего зримое воплощение слаженной, упорной работы российских учёных, энтузиастов и природоохранных организаций, – отметил глава государства.