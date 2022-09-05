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5сентября
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Возлюбленная Влада Соколовского попала в аварию на Бали

Ангелина Суркова врезалась на байке в бетонное ограждение

Возлюбленная Влада Соколовского попала в аварию на Бали
Фото: m.kino-teatr.ru

Весной 2022 года бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский поделился с поклонниками радостным известием. Певец сообщил, что его возлюбленная Ангелина Суркова родила мальчика, которому дали имя Дэвид. На днях артист рассказал об аварии, в которую попала молодая мама, сообщает «Муз-ТВ».

Влад Соколовский вместе с Ангелиной Сурковой и шестимесячным сыном сейчас живёт на Бали. Недавно возлюбленная певца возобновила уроки вождения и решила опробовать новый мотоцикл. Поначалу всё шло хорошо, однако на повороте Ангелина по ошибке нажала на газ и на полной скорости врезалась в бетонное ограждение.

Влад с ужасом вспоминает тот момент. По его словам, это было очень жёстко и страшно. От удара девушке перебило дыхание, она не шевелилась. Певец снял её с байка и понёс в кафе, где им дали воду и лёд.

Когда Ангелина пришла в себя, выяснилось, что она отделалась ушибами и ранами. К счастью, обошлось без переломов. Соколовский обратился к поклонницам, призвав их быть осторожнее и всегда принимать меры безопасности. Влад отметил, что Ангелине повезло, поскольку она надела шлем.

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#происшествия #соцсети #шоу-бизнес

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