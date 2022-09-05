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5сентября
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Двое жителей Белогорска учили управляющего сауной работать

Но не рассчитали силы и отправятся в колонию

Двое жителей Белогорска учили управляющего сауной работать
Фото: Амур.инфо

Двое братьев, жителей Белогорска, осуждены за групповое умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с использованием подручных предметов в качестве оружия. В результате их действий мужчина, получивший телесные повреждения, скончался в реанимации.

Начиналась эта история оптимистично. Житель Белогорска 1982 года рождения организовал в жилом доме коммерческую сауну. Для обеспечения работы заведения он нанял управляющего, а для удалённого контроля в помещении установил камеры.

Поначалу всё шло по плану. Владелец уехал за пределы региона, но через некоторое время управляющий сауной перестал перечислять доход, а интернет-камеры сами собой отключились. Для выяснения ситуации на месте мужчина вернулся в область, взяв с собой брата 1989 года рождения. Вместе они отправились в Белогорск.

По прибытии братья обнаружили вполне ожидаемую картину: заброшенное заведение, голодная собака, грязь, мусор и отключенные камеры.

Включив камеры и вызвав на место управляющего, братья при помощи деревянных и металлических палок, а также собственных рук и ног принялись объяснять ему, как нужно выполнять свою работу. В общей сложности нанесли ему более 60 ударов.

Когда нападающие поняли, что пострадавшему нездоровится, они попытались оказать ему первую помощь и вызвать врача. Дозвониться до скорой помощи не удалось. Братья на личном транспорте доставили пострадавшего в больницу.

Через некоторое время от полученных телесных повреждений он скончался в реанимации Белогорской больницы.

Важным свидетельством при расследовании дела выступили записи с видеокамер. Они зафиксировали нападение. При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние, способствование раскрытию, аморальное поведение потерпевшего.

Тем не менее, по совокупности всех обстоятельств одному из виновных было назначено девять лет и четыре месяца, а второму – девять лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #закон #криминал #отдых #происшествия

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