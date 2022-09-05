У жительницы Амурской области забрали детей и вернули отцам

В отношении 29-летней жительницы поселка Талдан возбудили уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Женщина воспитывала двоих детей – мальчиков 2015 и 2020 годов рождения.

Как стало известно в ходе дознания, обвиняемая безразлично относилась к детям и причиняла вред их физическому и психическому здоровью. В апреле этого года суд лишил горе-мать родительских прав. Ее сыновей разлучили и теперь каждый из них живет со своим отцом.

Прокуратура Сковородинского района направила в суд уголовное дело по обвинению молодой женщины в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Этой статьей УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, сообщает прокуратура Амурской области.