18-летний амурчанин следующие семь лет проведет в колонии

Ромненский районный суд признал виновным в убийстве 18-летнего жителя села Чергали, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в конце марта текущего года молодой человек ночью выпивал со своим 57-летним знакомым. Между ними возникла ссора, которую старший товарищ решил закончить поножовщиной. Но в драке молодой человек обезоружил своего собутыльника, выволок его во двор и начал бить по голове, а после попытался его задушить, от чего мужчина потерял сознание.

Парень погрузил «друга» на сани без верхней одежды и обуви, вывез к заброшенному зданию и оставил его там при минусовой температуре. Мужчина умер от переохлаждения.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном, он активно сотрудничал с полицией и способствовал расследованию.

Кроме того, суд учел и другие смягчающие обстоятельства: явку с повинной, молодой возраст виновного, противоправное и аморальное поведение потерпевшего и назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.