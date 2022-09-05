Сестра Жанны Фриске призналась, что бывший муж бил её

Наталья Фриске официально выходила замуж дважды. Первым её мужем стал одноклассник, однако брак просуществовал недолго. Второй раз Наталья вышла замуж за сотрудника МЧС Сергея Вшивкова. Они поженились в 2015 году, а спустя четыре года расстались. Тогда Фриске не комментировала свой развод, однако недавно призналась, что её брак сложно была назвать счастливым.

В программе «Секрет на миллион» Наталья рассказала, что сильно любила мужа и многое ему прощала. Сергей пользовался этим и периодически «уходил в загул», злоупотреблял алкоголем и даже поднимал на супругу руку.

По словам Фриске, она не ловила Вшивкова на измене, но не удивится, если во время их брака у него были другие девушки. Наталья призналась, что однажды их ссора закончилась дракой. Сергей разбил жене телефон, а она сломала ему нос.

Сестра Жанны ранее рассказывала, что их брак распался и по причине отсутствия совместных детей. Наталья забеременела спустя несколько месяцев после свадьбы, но потеряла ребёнка из-за сильного стресса после смерти сестры.

Своего первенца Фриске родила только в апреле этого года. По словам Натальи, она изначально воспринимала Александра Титова только как донора. Она признаётся, что не планировала создавать семью после прошлого болезненного опыта. Фриске почти год прожила с Титовым, расставшись с ним во время беременности.