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5сентября
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сегодня, 12:12 0

Амурчанка предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Очередной героиновый «стартап» не удался благодаря правоохранителям

Амурчанка предстанет перед судом за сбыт наркотиков
Фото: Амур.инфо

Амурской полицией получены доказательства противозаконной деятельности 37-летней неоднократно судимой жительницы села Павловка Белогорского района, которая обвиняется в сбыте героина.

Преступная деятельность выявлена в результате проверочной закупки, организованной транспортными полицейскими из Белогорского линейного отдела. Сбытчицу взяли с поличным. Как и все неоднократно судимые граждане, она сразу оформила «явку с повинной», чтобы создать смягчающие обстоятельства, которые должны быть учтены при вынесении приговора.

Между тем обвинения в тяжком преступлении подкреплены серьезным размером обнаруженной партии героина. Женщине грозит до 15 лет колонии, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

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#Белогорск #закон #криминал #происшествия

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