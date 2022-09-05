Амурчанка предстанет перед судом за сбыт наркотиков

Амурской полицией получены доказательства противозаконной деятельности 37-летней неоднократно судимой жительницы села Павловка Белогорского района, которая обвиняется в сбыте героина.

Преступная деятельность выявлена в результате проверочной закупки, организованной транспортными полицейскими из Белогорского линейного отдела. Сбытчицу взяли с поличным. Как и все неоднократно судимые граждане, она сразу оформила «явку с повинной», чтобы создать смягчающие обстоятельства, которые должны быть учтены при вынесении приговора.

Между тем обвинения в тяжком преступлении подкреплены серьезным размером обнаруженной партии героина. Женщине грозит до 15 лет колонии, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.