Василий Орлов: «Дан старт ВЭФ – 2022»

В понедельник, 5 сентября, на острове Русский во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Делегацию от Амурской области возглавил губернатор Василий Орлов. Глава региона в своём телеграм-канале рассказал, с чего началось масштабное экономическое событие.

— Дан старт ВЭФ – 2022. Амурская область оригинально представила свой промышленный и инвестиционный потенциал, а также богатую культуру. В нашем ярком павильоне много интерактивных площадок, можно даже собственноручно отправить ракету с космодрома Восточный. Наша команда показала высокий уровень! Так держать! – написал Василий Орлов в своём телеграм-канале и опубликовал ролик.

— Наверное, одно из основных отличий Восточного экономического форума начинается прямо с его названия. Он называется – «На пути к многополярному миру». Мы считаем, что мир изменился, что те санкции, та настойчивость, с которой недружественные страны пытаются задержать наше развитие, изменили картину мира, по сути дела разрушили экономические связи, привели к тому, что компании, которые заключали международные контракты, оплачивали поставку оборудования, убедились в том, что все это ненадёжно и никакого оборудования они могут не дождаться, – прокомментировал вице-премьер Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.