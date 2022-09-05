Василий Орлов: «Амурская область признана лидером «зелёного» жилищного строительства»

Рейтинг составлен на основе аналитических данных Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

В декабре 2021 года в Единой информационной системе жилищного строительства провели маркировку домов в соответствии с переходными критериями ГОСТа: класс энергоэффективности, озеленение, благоустройство территории, детские и спортивные площадки, безбарьерная среда для маломобильных лиц, площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов. Здания, соответствующие всем шести переходным критериям, получили маркировку «зелёный» дом.

По данным Центра, среди лидеров рынка «зелёного» жилищного строительства в России Амурская область занимает первое место (36 «зелёных» объектов, что составляет 41 % от всех новостроек региона). Далее в пятёрке лидеров Алтайский край (85 объектов – 29 % всех новостроек), Москва и Московская область (1 151 объект – 22 % всех новостроек), Калининградская область (110 объектов – 14 % всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов – 7 % всех новостроек).

— Амурская область признана лидером «зелёного» жилищного строительства в стране. 41 % всех новостроек региона отвечают требованиям экологических стандартов, – сообщил губернатор Василий Орлов. – «Зелёное» строительство – это особый подход к проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации зданий. Его критериями являются: комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, ресурсоэффективность и экологическая безопасность территории.

К слову, в Амурской области не только строят «зелёные» дома, но и активно реализуют программу по переселению граждан из ветхого жилья. План выполнен почти на 150 % от целевого показателя, установленного на 2019 - 2022 годы.