Благовещенцы всерьез опасаются нескольких перекрестков

Обновлено: 15:21



В редакцию Амур.инфо обратилась жительница микрорайона города Благовещенска. Она сообщила, что 3 сентября для движения транспорта открыли перекресток Кантемирова – Игнатьевское шоссе, но не нанесли разметку и не подключили светофоры. Теперь оживленный перекресток опасен для пешеходного движения. В зоне риска – дети, которым приходится перебегать улицу, чтобы попасть в школу.

— Я жительница микрорайона. Здесь 3 сентября открыли перекресток Кантемирова – Игнатьевское шоссе. Светофоры не работают, разметки тоже нет. Как наши дети должны теперь пересекать этот перекресток? Учитывая, что на улице Кантемирова находится школа № 13, а во дворах находится начальная школа гимназии № 25, хотелось бы, чтобы администрация пояснила, когда включат светофоры или нанесут хотя бы временную разметку, – пишет благовещенка.

Женщина рассказывает, что родители пытаются искать альтернативные маршруты, но если ребенок проживает на улице Игнатьевское шоссе и ходит в начальную школу № 25, то ему всё равно придется перейти проблемный перекресток.

— И зная детей, я не думаю, что они будут ходить альтернативными маршрутами, – добавила гражданка.

Фото: Амур.инфо

О неприятностях жительница микрорайона сообщила в редакцию накануне. А сегодня утром снова позвонила, чтобы выразить благодарность сотрудникам ДПС, которые, по её словам, в понедельник, 5 сентября, с утра дежурили на опасном перекрестке и регулировали движение транспорта.

Сейчас корреспондент Амур.инфо ожидает комментарий от мэрии Благовещенска.

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Сегодня на подобную ситуацию пожаловались и жители центральной части города.

— Не менее проблематичные перекрестки Чайковского – Горького и Чайковского – Красноармейской. На Чайковского – Горького хоть и нанесли разметку, но светофор не включили, водители не реагируют на зебру, наблюдаю ежедневно эти аттракционы перехода улиц. На втором перекрестке нет ни светофора, ни разметки. Сотни студентов ДальГАУ, педколледжа и финансового колледжа подвергают свои жизни опасности, – сообщил читатель Амур.инфо.

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— На пересечении улиц Кантемирова – Игнатьевское шоссе ведется ремонт, поэтому не работает светофор и нет разметки. Сейчас городская администрация совместно с полицией работают над тем, чтобы организовать временное регулирование на данном перекрестке. На перекрестке Чайковского – Горького сейчас нет проезда по Горького, но Чайковского сквозная, светофоры там не работают, водителям и пешеходам необходимо руководствоваться знаками и ПДД. Перекресток Чайковского – Красноармейская всегда был нерегулируемым, но там есть дорожные знаки, по которым ориентируются водители, – сообщают в мэрии Благовещенска.

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