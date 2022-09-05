На Александра Гудкова пожаловались в Следственный комитет из-за пародии на песню «Я русский»

Шлыков заявил, что пародия Гудкова на песню исполнителя Shaman «Я – русский» в сегодняшних острых условиях выглядит как попытка «лезть на рожон». Он считает, что в клипе есть посыл в унижении чести и достоинства по национальному признаку. По словам активиста, Гудков «целился в Шамана, а попал в русских».

Шлыков отметил, что, если бы оскорбили другую нацию, «Гражданский комитет» отреагировал бы на это так же. Он убеждён, что поступок комика «не должен сходить ему с рук».

Общественник считает, что такие действия могут в дальнейшем привести к травле определённой нации. По его словам, сначала «пошутили, затем начали оскорблять, а потом началась травля по национальному признаку». Шлыков подчеркнул, что «это не так безобидно, как могло показаться».

Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ до четырёх лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Как пишет «Комсомольская правда», сам SHAMAN сдержанно прокомментировал пародию Гудкова. Певца радует, что «люди делают свои версии на его творчество». По его мнению, это говорит лишь о том, что песня «Я русский» набирает обороты. Молодой артист считает, что «хейтеры – это тоже фанаты, но со знаком минус».