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5сентября
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сегодня, 11:08 0

Амурчане высказали своё мнение о вакцинации от коронавируса

Амур.инфо провело опрос среди читателей

Амурчане высказали своё мнение о вакцинации от коронавируса
Фото: Светлана Митина

В период с 23 августа по 4 сентября читатели Амур.инфо могли принять участие в опросе на тему: «Планируете ли вы вакцинироваться от коронавируса?». Отметим, что ранее глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова сообщила о том, что в Приамурье в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19.

Так, 38 % опрошенных признались, что вакцинироваться планируют, и это их осознанный выбор. Ещё 7 % отметили, что прививку поставят, так как этого требует работодатель. Не будут вакцинироваться ближайшее время по причине того, что ещё имеется иммунитет от этой болезни, 7 % наших читателей.

Категорически отказались от вакцинации 25 % читателей. Они выбрали вариант: «Нет, я против прививок». Не будут вакцинироваться по причине того, что «не верят в существование коронавируса», 8 % опрошенных.


Фото: Амур.инфо

Кроме того, некоторые наши читатели выбрали свой вариант и дали развернутый ответ: «У меня медотвод», «Ревакцинация скоро, год прошел. Я не против»; «Наверно буду»; «Я уже вакцинировалась, собираюсь на ревакцинацию»; «Уже поставил»; «Нет, но на работе заставят». Немало человек ответили просто «Нет», а кто-то прислал и такие ответы: «Нет, не верю в эффективность именно этой прививки»; «Нет, не доверяю прививке», «Вирус мутировал, вакцина до сих пор не проверена, эпидпорог не превышен и что за цирк с конями тут устраивают?»; «Я не верю в существующие вакцины от коронавируса».

Нашлись среди наших читателей и те, кто хотел бы поставить прививку, но не удалось: «Поликлиника № 2 отказала мне в вакцинации. И по телефону, и при личном обращении». А один человек, просто не видит в ней смысла: «Нет. Даже если и заболею, не вижу смысла цепляться за остатки жизни».

Сейчас на главной странице сайта проходит новый опрос на тему: «Когда вы копаете картошку?»

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#COVID 19 #аналитика #здоровье

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