Число погибших на Камчатке туристов увеличилось до восьми
При восхождении на Ключевской вулкан несколько человек сорвались с высоты
Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число жертв восхождения на Ключевской вулкан увеличилось до восьми человек.
Ранее Амур.инфо сообщало о том, что 30 августа группа из 10 туристов под руководством двух гидов из Новосибирска предприняла восхождение на вулкан. С высоты 3,3 тысячи метров восхождение продолжали 9 из 12 человек, остальные остались в базовом лагере.
Через некоторое время группа связалась со спасателями и сообщила о том, что на отметке 4 150 метров в результате падения с высоты погибли шесть человек, а один из гидов сломал ногу.
Несмотря на то, что к месту происшествия немедленно отправились две группы спасателей на четырёх единицах техники, позднее стало известно о том, что скончались ещё двое пострадавших.
Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает РИА «ФАН».
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