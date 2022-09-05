Ночью в Благовещенске вспыхнул пожар

Жители Благовещенска ночью 5 сентября сняли на камеру пожар на территории 4-квартирного деревянного дома. Огонь бушевал во дворах на улице Амурской между Пушкина и Лазо.

— Какой-то ужас. Проснулись от того, что запах гари стоит дома и всё гремит, – сообщили жители Благовещенска, приславшие видео в городской паблик.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в деревянном 4-х квартирном жилом доме на улице Амурской поступило 5 сентября в 03:41. На момент прибытия боевых расчетов Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона горела кровля дома. В тушении пожара было задействовано 14 человек и три единицы техники. Через 31 минуту после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. В результате огнем повреждена одна из квартир по всей площади, во второй квартире закопчен потолок на площади около двух квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску.