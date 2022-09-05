Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 0

Ночью в Благовещенске вспыхнул пожар

Загорелась крыша многоквартирного дома

Ночью в Благовещенске вспыхнул пожар
Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска ночью 5 сентября сняли на камеру пожар на территории 4-квартирного деревянного дома. Огонь бушевал во дворах на улице Амурской между Пушкина и Лазо.

— Какой-то ужас. Проснулись от того, что запах гари стоит дома и всё гремит, – сообщили жители Благовещенска, приславшие видео в городской паблик.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре в деревянном 4-х квартирном жилом доме на улице Амурской поступило 5 сентября в 03:41. На момент прибытия боевых расчетов Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона горела кровля дома. В тушении пожара было задействовано 14 человек и три единицы техники. Через 31 минуту после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. В результате огнем повреждена одна из квартир по всей площади, во второй квартире закопчен потолок на площади около двух квадратных метров. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску.

Просмотров всего: 1126

#МЧС #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчане хранили у себя дома больше трех килограммов взрывчатых веществ
Происшествия

Тайное стало явным: амурчанин получил срок за спрятанные наркотики
Общество

Амурчанка украла у работодателя миллион

В России и мире

Возлюбленная Влада Соколовского попала в аварию на Бали