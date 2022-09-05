Благовещенец сбил ребенка и скрылся

Обновлено: 17:49



Госавтоинспекция разыскивает водителя, который вечером 3 сентября сбил десятилетнюю девочку.

Инцидент произошел в поселке Моховая падь в районе дома № 17 примерно с 18:30 до 18:50. Неустановленный водитель, управляющий, предположительно, автомобилем марки «Жигули» ВАЗ-2105, либо ВАЗ-2107 зеленого цвета, наехал на несовершеннолетнюю и скрылся с места аварии. Ребенок получил травмы, сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев или самого водителя, совершившего наезд.

О любой информации об указанном происшествии следует сообщить по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

Новость обновлена

— В настоящее время водитель, допустивший наезд на ребенка, установлен. ГИБДД Благовещенска проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Прокуратурой Благовещенска проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, о безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.