В районе села Владимировка произошло ДТП

Вечером в воскресенье, 4 сентября, в районе села Владимировка столкнулись несколько автомобилей. Последствия аварии попали на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, что на проезжей части с включенными аварийными сигналами стоят три легковых автомобиля. Рядом находится несколько молодых людей. На месте работают полицейские. Точной информации о произошедшем нет.

В областном ГИБДД сообщили, что среди ДТП с пострадавшими данный случай не зарегистрирован.