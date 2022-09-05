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5сентября
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сегодня, 10:26 0

В районе села Владимировка произошло ДТП

Подробности происшествия выясняются

В районе села Владимировка произошло ДТП
Фото: dpskontrol_28rus/3941

Вечером в воскресенье, 4 сентября, в районе села Владимировка столкнулись несколько автомобилей. Последствия аварии попали на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

На кадрах видно, что на проезжей части с включенными аварийными сигналами стоят три легковых автомобиля. Рядом находится несколько молодых людей. На месте работают полицейские. Точной информации о произошедшем нет.

В областном ГИБДД сообщили, что среди ДТП с пострадавшими данный случай не зарегистрирован.

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#дороги #ДТП #происшествия

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